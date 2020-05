Reubicados, mayoría de vendedores del parque “Miguel Hidalgo” de Coatepec

El director de Comercio de Coatepec, Gabriel Morales, informó que la mayoría de los comerciantes que se instalaban en el parque “Miguel Hidalgo” ya fueron reubicados en algunos puntos del Municipio.



Dijo que de 20 vendedores que son, 12 aceptaron ser reinstalados principalmente fuera del Primer Cuadro de la ciudad.



Añadió que fueron los mismos negociantes quienes presentaron un plano de las ubicaciones y el Ayuntamiento estuvo de acuerdo.



“Hay varios ubicados, no todos porque algunos no quisieron pero ya hay algunos, eran 20, fueron reubicados 12. Uno o dos están dentro del Primer Cuadro, todos los demás fuera de éste; estuvieron de acuerdo pues tomamos la decisión con ellos, en un plano se trazaron las opciones y ellos aceptaron”, detalló.



Indicó que el parque continuará cerrado hasta el 31 de mayo, luego de esto esperarán nuevas disposiciones por parte del Gobierno Federal y Estatal.



Finalmente, comentó que en el mercado “Miguel Rebolledo” se siguen aplicando acciones de prevención; no obstante, lamentó que la gente siga sin entender la emergencia.



“Mantenemos el control con gel (antibacterial) y solicitamos que no entren personas mayores y niños, tratamos de controlar pero es difícil, la gente se sigue molestando, aún no se ha detectado que sea un foco de contagio, no tenemos conocimiento de que alguna persona se haya contagiado en este lugar”, concluyó.