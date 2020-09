Revés a Calderón y Zavala: INE niega registro a México Libre

El Consejo General del INE le negó este viernes el registro a la organización Libertad y Responabilidad Democrática (México Libre), representada por Margarita Zavala y Felipe Calderón, para convertirse en un partido político.



La votación fue siete votos en contra y cuatro a favor.



Esto, luego de que el consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijera durante su argumentación que "el dinero opaco debería ser causal genérica para negar un registro". Por ello, afirmó que su voto está en contra de México Libre.



Esta tarde, el expresidente Felipe Calderón aseguró desde sus redes sociales que es falso que algunos donativos que se les hicieron no estén identificados.



En varios mensajes a través de su cuenta en Twitter, Calderón Hinojosa detalló que los donativos que fueron cuestionados provienen de la aplicación “clip” y todos los donantes que se usaron están totalmente identificados y, dijo que es falso que no lo estén.



Reacciona Calderón ante freno del INE a México Libre



El ex presidente Felipe Calderón aseguró que si quería negarle el registro a México Libre, al menos, se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos.



En un mensaje de Twitter, Calderón amagó que no los van a detener.



“Si querían negarle el registro a @MexLibre_, señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener”, dijo Calderón.