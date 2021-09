El delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó que se implementará una revisión de los manifestantes de distintos municipios que aseguran haber sido excluidos de los censos para la entrega de apoyos a damnificados por el huracán Grace.De acuerdo con el funcionario federal, de ser verídicos los reclamos, estas personas todavía podrán acceder a los apoyos que a la fecha está dispersando el Gobierno Federal. Sin embargo, advirtió que no se dejarán presionar por líderes políticos locales.Explicó que, de los 69 mil pagos de 35 mil pesos programados para los veracruzanos afectados, hasta el lunes se habían entregado 50 mil de forma directa o sin intermediarios.“Pero habrá los rezagados porque no todos llegan a cobrar y casos de aclaraciones porque algún CURP no funciona o algún dato de ellos o de nosotros no coincide (y) se aclara. TODO está muy transparente, todo está revisado por México, todo está etiquetado, tanto las viviendas como los folios, los formatos y los recursos.“No hay manera de engañar a nadie y de manera legítima algunos ciudadanos reclaman que no se les aplicó el censo: si es legítimo el reclamo individual se revisará, pero no a la antigüita, cuando los líderes políticos locales, en este caso de todos los partidos en una zona identificada como es Papantla, quieren medrar a cambio de la desgracia de la gente”, subrayó.Dijo que la Secretaría del Bienestar no responderá a reclamos injustificados, aunque bloqueen las carreteras federales.“No vamos a contentillos, que si antorcha mundial como dice el Presidente, o que si algún Alcalde o diputado les da cuerda a algunos pasquines locales, esos que hacen algunas malas prácticas”, reiteróDetalló que con el programa de Restablecimiento se revisaron 28 municipios en Declaratoria de Emergencia, visitando mil 800 localidades; 66 mil viviendas y presuntas afectaciones en 46 mil domicilios, así como 24 mil afectados.Huerta Ladrón de Guevara refirió que aparte de los 35 mil pesos por vivienda afectada se están entregando 4 mil 500 pesos que fundamentalmente sirven para comprar una tonelada de maíz y que no exista una crisis de consumo en las familias más pobres.Respecto a los apoyos de enseres domésticos refirió que estos serán entregados en próximas fechas por la Secretaría de Marina y miembros del Ejército.“Nosotros hacemos las cosas en el país con Mabe y le cuesta trabajo surtir tanto; apenas le están acabando de entregar a los tabasqueños, pero para todos, el compromiso es que si un colchón perdió tendrán el colchón, la cama, la estufa; lo que hayan perdido.Finalmente, en cuanto a los operativos por la entrega de la ayuda dijo que están funcionando, pues a la fecha sólo se reportan 5 asaltos entre los 50 mil afectados que han recibido su apoyo.“Hubo 4 asaltos en Papantla, espero no haya más; uno en Poza Rica, y ante un universo de cerca de 70 mil apoyos, estamos más seguros que en los bancos”, ironizó