Revisión de mochilas vulnera los derechos infantiles: Frente Nacional por la Familia

El operativo de revisión de mochilas que anunció el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, solo es una medida paliativa. Lo que tienen que hacer el gobierno y los diputados es dejar de atacar a la institución de la familia, consideró el integrante del Frente Nacional por la Familia, Gabriel Miranda.Consideró que con este operativo se vulneran los derechos de los niños al revisarles sus mochilas y sobre todo que esta acción la va a ejecutar gente no allegada a estos, a diferencia de si lo hiciera sus papás."Insisto en que deberían de ser los papás los que revisen la mochila para saber qué llevan y qué traen sus hijos. Esta es una medida paliativa nada más para el gran problema de inseguridad y de tantas cosas que están pasando en el estado de Veracruz, pero no es la certeza que con esto va a quedar resuelto el problema".Añadió que se debe buscar que los jóvenes resuelvan todas aquellas situaciones que viven en su interior y esto en gran medida se puede lograr con la promoción del reforzamiento de valores."El gobierno en lugar de implementar medidas públicas que beneficien a la familia, instrumenta una serie de desvalores que van implícitos en todo lo que hacen los jóvenes, provocando que no se sientan parte de una familia, lo cual trae como consecuencia que recurran a las cosas que hemos estado viendo que están pasando, es decir que recurran a la droga, a las malas amistades,a los malos consejos".Finalmente expresó que el partido político en el gobierno está atacando a la familia, como si el verdadero problema fuera esta institución.