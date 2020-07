Rezago en juzgados del Poder Judicial se agravará con vacaciones

Debido a la contingencia hay un grave rezago en los juzgados del Poder Judicial del Estado de Veracruz y ahora que se vayan de vacaciones será peor pues desde marzo están cerrados señalaron los integrantes del Colegio de Abogados "30 Caballeros de Córdoba".



Al respecto, Irma Andet Cancino Romero, presidente de dicho organismo aseveró que están colapsados en los casos por lo que urge que se reactive el trabajo en los juzgados pues de eso depende que llegue la justicia a sus clientes.



Agrego que el Poder Judicial abrió una ventanilla a través del portal de Internet oficial, pero no permite más que un solo trámite, lo cual los deja igual pues el rezago se sigue acumulando.



Reiteró que el sistema de justicia está colapsado aun cuando ya tenía problemas, ahora está mucho más lento el protocolo para hacer justicia.



"Tenemos un sistema arcaico, es la fecha en que en los juzgados no se toman medidas para evitar contagios".



Eso no es lo más complicado, dijo la entrevistada tras enfatizar que viene ya el periodo vacacional y con ello se agravará más el problema de atención.



Ante ello, analizan la posibilidad de manifestarse en las instalaciones de los juzgados hasta que les hagan caso.