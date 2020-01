Rezago en vivienda no se podrá revertir en el sexenio, reconoce Gobernador

Existe un rezago importante en materia de vivienda en el Estado, expresó el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, al señalar que esta problemática no se podrá abatir durante todo el sexenio.



Durante entrevista, el mandatario estatal lamentó que las malas políticas en pasadas gestiones mantuvieran un alto rezago en lo que se refiere a vivienda, por lo que reconoció que será difícil abatir este problema de manera total.



“Es altísimo, no se puede terminar en este sexenio, es muy grande pero vamos avanzar a pasos agigantados, 700 (viviendas) es un récord y sobre todo el buen uso del dinero”, dijo al referirse a la entrega de viviendas en la Ccapital del Estado, como parte de un programa implementado en su primer año de administración.



En este sentido, el Gobernador adelantó que se continuará con este proyecto durante este año, donde los beneficiarios de este programa se determinan de acuerdo a un estudio que lleva a cabo la SEDESOL por medio de INVIVIENDA, para evitar irregularidades.



“Se dejó atrás que se otorgaban políticamente a personas, incluso hasta a funcionarios que no necesitaban, por eso queremos dejar evidencia de a quien estamos entregando”, puntualizó.



Y es que el Ejecutivo del Estado destacó que los funcionarios de administraciones anteriores otorgaban estos apoyos de vivienda entre sus familiares y amigos; incluso entre los propios funcionarios, dejando a las familias de escasos recursos sin estos apoyos.



Al respecto, García Jiménez aseguró que aunque es una problemática que no se podrá solucionar, durante toda su administración se continuará con este programa de entrega de viviendas.