Ricardo Exsome quiere ver a Nahle de Gobernadora

“De los aspirantes a la Gubernatura de Veracruz yo no veo más que a Rocío Nahle; es la candidata natural, no veo hoy a otros que se merezcan la candidatura”, afirmó el exdiputado federal por MORENA y ex candidato por la Alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata.



En entrevista realizada en conocido café del centro de la ciudad, el morenista —que aún lucha por que la pasada elección municipal sea anulada— aseguró que Nahle ha hecho un gran trabajo en la Secretaría de Energía.



“Sólo veo a Rocío Nahle, es la propuesta para la Gubernatura. El Presidente ha dicho que los candidatos van a salir por encuesta y ese método da la unidad. Hay unidad en MORENA. Obviamente hay personajes importantes, Rocío ha sido una Secretaria muy destacada y por eso el Presidente la distingue y la menciona que tiene capacidad de ser candidata”.



Sin embargo, reiteró que todo dependerá de las encuestas.



“Y cuando se tengan los resultados en su momento todo mundo se va aglutinar a apoyar a ese candidato, trabajo mata grilla, hacer bien tu trabajo te abre las puertas a otros lados y Rocío lo ha hecho bien, no ve a otro candidato hoy en el estado”, expresó en forma categórica.