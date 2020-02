Robaron placa insignia de Ciudad Industrial "Bruno Pagliai", en Veracruz Puerto

Los casos de vandalismo siguen presentándose en La Ciudad Industrial "Bruno Pagliai", en la ciudad de Veracruz, el último caso fue el robo de la placa de acero en forma de águila que colocó la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)y que es insignia de la zona.



El presidente de la CANACINTRA en Veracruz, Félix Martínez Álvarez, reprobó que estos hechos sigan presentándose aún cuando ya se reforzó la seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



Si bien, no se especificó el valor económico de la placa, precisó que tiene un peso de aproximadamente 40 kilogramos, por lo cual se requiere una maniobra de varias personas para retirarla.



"Fue después de Carnaval, el miércoles nos dimos cuenta temprano que no estaba esa placa, fue el único daño y no quiero pensar que hubiera mas daños en la zona del parque, era de acero mandada a hacer por nuestro anterior presidente de CANACINTRA. Es un tanto pesada, entre fácilmente de 30 a 40 kilos, es redonda, es un águila que representa la Cámara y es un diseño especial que nos representa a nivel nacional", dijo.



Martínez Álvarez, indicó que tras la reunión de seguridad que sostuvieron los empresarios con el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, se reforzó la seguridad, no obstante, los robos y actos vandálicos siguen presentandose.



Si bien, el presidente de la CANACINTRA, señaló que si han disminuido los atracos en comparación a hace algunos meses.



"Hemos estado en las mesas y hemos hecho los planteamientos de seguridad, él (Hugo Gutiérrez Maldonado) nos ha atendido yo le he pedido el botón rojo, las cámaras, al parecer todo esto ha ido coordinando con la Policía Estatal y se han visto resultados, pero todavía sigue existiendo ese frijolito en el arroz".



Actualmente, se realizan recorridos por parte de la SSP y de la Guardia Nacional, sin embargo, la caseta de vigilancia donada para el IPAX, está en abandono.