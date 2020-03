Rogamos a la gente que se quede en casa: Arzobispo de Xalapa

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, reiteró que los templos aún continuarán abiertos para los feligreses que quieran asistir, hasta que las autoridades estatales y federales de salud indiquen tomar otras medidas.



"Mientras dura esta fase dos de la pandemia, si ya las autoridades de salud nos dicen que estamos en la fase tres, tendemos que tomar otras medidas más exigentes. Por lo pronto le pedimos y rogamos a la gente que esté más tiempo en su casa".



Asimismo, pidió que estos días sean para relaciones familiares dentro de casa, y no perder el tiempo en el celular, tabletas o televisión.



"Que sean cercanos en lo que cabe porque hay que guardar ciertas distancias, cuidar a los mayores. A los niños ponerlos a hacer algo, que no estén todo el tiempo en el teléfono, la tablet, sino aprovechar todo el tiempo en familia y no de vacación".



Así también, reconoció el trabajo que están realizando los médicos, enfermeras, a todo el personal de los hospitales.



Aunado a ello, durante la homilía dominical, transmitida por diferentes medios de comunicación, recomendó a los ciudadanos, no entrar en pánico innecesario, sino afrontar los problemas con tranquilidad y oración.



Enfatizó la gran labor de difusión tanto de los eventos eucarísticos, como de lo que está sucediendo por el Coronavirus (COVID-19).



Por su parte, el padre Roberto Reyes Anaya, encargado de la Catedral Metropolitana, recordó las decisiones que se tomaron en esta cuaresma, como fortalecer la calidad pastoral, tener los templos abiertos en los horarios normales, celebrar la sagrada eucaristía todos los días sin fieles, celebrar los oficios litúrgicos de la semana santa de manera breve y sin la presencia de los ciudadanos.