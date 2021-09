Rogelio “N” es Diputado con fuero, reitera PRD; esperan su liberación

La diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elizabeth Pérez Valdez, dijo desconocer la fecha en que su ahora homólogo, Rogelio “N”, saldría de la cárcel y se incorporaría a la bancada que conformaron en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.



“Hasta ahorita no sabemos absolutamente nada respecto a eso (su liberación), él está a salvo con todos sus derechos político electorales y no lo dice el PRD, lo dice el Tribunal Electoral que ya estableció una sentencia respecto a ello, lo dice el propio Instituto Nacional Electoral (INE)”, precisó.



La legisladora, quien es la vicecoordinadora de bancada del Sol Azteca, reiteró que desde la tribuna, Franco Castán tomó protesta en un escrito leído por la mesa directiva de San Lázaro, el mismo día que los demás integrantes de la Cámara Baja prestaron el juramento de Ley.



“No es algo que estemos fabricando, él tiene a salvo sus derechos y por tanto es Diputado federal, tomó protesta, es un Diputado con fuero, que ya estaría en el uso de sus funciones, junto con esta bancada en esta Legislatura federal”, reiteró.



Al cuestionarla sobre cómo ejercería esta función si continúa tras las rejas, comentó que hasta el momento se ha llevado a cabo una sesión plenaria, por lo que su grupo parlamentario sigue esperando a que el exsecretario de Gobierno yunista ya se incorpore a su curul físicamente.



Pérez Valdez insistió que no sabe la fecha para que él salga en libertad, reafirmando que Franco Castán es un legislador que pertenece a la bancada de su partido en San Lázaro.



Aseguró que su grupo parlamentario está brindándole todo el apoyo jurídico para que sea liberado.



“Estamos tomando todas las medidas jurídicas pertinentes para que se incorpore nuestro compañero a nuestra fracción. Todas las medidas jurídicas pertinentes, desde la intervención con la mesa directiva en la Cámara, hasta efectivamente el trato con los abogados en los términos en que nos están planteando”, precisó una vez más.



Acotó que la detención de la ex diputada federal Azucena “N”, la tarde de este jueves y la permanencia de Rogelio Franco en el penal, reflejan la persecución política que hay en Veracruz contra el PRD.



“Aquí está la muestra de lo que está sucediendo en Veracruz, tenemos a una ex diputada federal de esta fracción saliente, ahora vinculada a proceso; tenemos a un diputado federal preso, entonces tienen la respuesta de que existe una persecución contra el PRD en Veracruz”, puntualizó.