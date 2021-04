Sacerdote demanda transparencia en caso de detenidos en local de tatuajes de Orizaba

El vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, dijo que en caso de las personas detenidas en un local de tatuajes y cuyas familias aseguran son inocentes, ojalá no haya un exceso en el proceso jurídico sino que todo sea claro para evitar malas interpretaciones.



"Siempre hay procesos judiciales. Si es que fuera ese el caso, deben ser respetados en un verdadero Estado de Derecho, sin extralimitación de las funciones y (respetando) los derechos humanos, las condiciones necesarias, que hablen de un respeto a los derechos humanos"



Opinó que las familias de cada uno de ellos tienen el derecho a la comunicación con los señalados, así como a todo lo que se debe respetar para que no se manifiesten excesos o vacíos legales.



"Los familiares necesitan ser informados de la situación y del estado jurídico de las personas. Entonces esperemos que no sea un exceso, sino que todo sea claro para evitar malas interpretaciones".



Es de recordar que ayer los amigos y parientes de las 8 personas detenidas, protestaron en el parque Castillo, en Orizaba, así como en Atzacan para exigir la liberación de éstos aunque sólo el menor de edad fue liberado.