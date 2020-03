Sacerdote en Coatepec ve “lado bueno” al coronavirus; generaría conciencia y humanidad

El sacerdote de la Iglesia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa, expresó que al final de la contingencia por el Coronavirus todo saldrá bien y habrá quien después de esta crisis se haga más consciente y humano.



“Sí, al final todo saldrá bien, unos tendremos que morir y llegaremos a la casa del Padre y otros esperemos que salgan más conscientes de que somos humanos, frágiles, vulnerables y que a veces nos hemos sentido arrogantes, soberbios, dioses”, dijo.



El ex vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, señaló que desde la parroquia que preside en el pueblo mágico se ha buscado la manera de invitar a los fieles católicos a enriquecerse de manera espiritual, como con la lectura de la Biblia, cuyo mensaje es darle sentido a sus vidas y experimentar el amor de Dios.



“Le hemos buscado de muchas maneras, en la torre estamos haciendo el Padre Nuestro y el Ave María, a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde y 8 de la noche. Hemos estado invitando a leer la Biblia en la casa, leer con la familia, muchas cosas que los católicos no estábamos acostumbrados a hacer, el rezo del Rosario, esto nos unía a la familia. Para los que quieran será un tiempo rico espiritualmente, toda la Biblia es palabra de Dios, es todo un mensaje que le da sentido a la vida y que te hace experimentar el amor de Dios y la fuerza del espíritu para que no te tumben los problemas”, detalló.



Dijo que pese a que no se pueden hacer las celebraciones a puertas abiertas y no se cumple con los Sacramentos, al Señor lo que le interesa es el interior de los corazones de los feligreses y este es el momento de vivir la fe.



“La fe cristiana es más hacia adentro que hacia afuera, los Sacramentos nos comunican la gracia de Dios por eso no podemos prescindir de ellos, pero como dice la escritura al Señor lo que le interesa es el interior del corazón, ahora es otra manera de vivir nuestra fe y quizá nos faltaba subrayar y estos hechos nos está ayudando a interiorizar más”, comentó.