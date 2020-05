Sacerdote pide valorar situación de niños que pueden acceder a clases virtuales

El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, indicó que se tienen que valorar en materia educativa durante esta contingencia, las circunstancias de los niños, pues algunos no tienen la capacidad económica para seguir clases virtuales, de igual forma apuntó que no se puede olvidar la situación de los profesores.



"Los maestros tampoco tienen la infraestructura necesaria para desarrollar sus clases y aunque hay mucha creatividad y responsabilidad de los profesores hay limitantes en la infraestructura y la idiosincrasia también de algunas comunidades y esto puede generar una mayor deficiencia académica y un detrimento de la calidad escolar".



Por lo cual dijo, que, así como hace años se tuvo que ajustar el calendario escolar para que fueran a empezar las clases desde agosto y terminar hacia junio, ahora se tendrán que hacer los ajustes necesarios para tratar de solventar las deficiencias o carencias que se han producido durante este tiempo.



"En materia educativa debemos recordar que México no es el único país que está teniendo variantes en los calendarios escolares, la misma Italia y España tuvieron suspensión de clases", pero apuntó que se agrava en México la falta de preparación pues hay niños y maestros que no tienen la forma de poder dar y recibir clases virtuales.