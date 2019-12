Salvador lleva 5 días desaparecido, en Xalapa; urgen actuar de Fiscalía

Tras cinco días de su desaparición, familiares de Salvador Ponce Ávalos urgen a las autoridades agilizar las investigaciones para la localización de quien es egresado de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV).



Con fotografías de Salvador y un total silencio, amigos, familiares y colectivos se colocaron en el pasillo de un conocido café de la Capital del Estado.



Georgina Ávalos Peralta, madre del desaparecido, pidió que la Fiscalía General del Estado (FGE) realice con prontitud su trabajo y continúe con el rastreo de las llamadas del celular de su hijo.



"Es lo que yo quiero, es lo que yo deseo en este momento, que la Fiscalía me haga saber todos los pasos de mi hijo; eso es lo que yo quiero. Sí nos están atendiendo, pero pido que sea a la mayor brevedad".



Por su parte, Teresa Anaís Palacios Pérez, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, lamentó que la respuesta de la Universidad Veracruzana ante una problemática como una desaparición sea muy tardía, pues Salvador Ponce, a pesar de ser egresado de dicha institución, aún tenía colaboración en espacios relacionados con la UV.



"En diversos hechos, en diversas desapariciones, hemos constatado que son alumnos, exalumnos y la respuesta de la Universidad ante una temática tan importante ha sido muy tardía; no significa que la Universidad debe buscar a los desparecidos, pero al menos como una institución si tener un pronunciamiento".



Aunado a ello, señaló que un gran sector de la población que desaparece son universitarios, por lo que consideró que las instituciones educativas, en este caso la UV, deberían brindar apoyo y más acercamiento a los familiares.



"Estos caso siguen ocurriendo, no sólo las desapariciones. Hemos visto agresiones a jóvenes, hemos visto atentados, persecuciones. El tema de las desapariciones no es exclusivo de la Fiscalía, no es exclusivamente de la Comisión Estatal de Búsqueda, implica también la prevención del delito, implica revisar el papel de los cuerpos policiacos".



Asimismo, recordó que Salvador Ponce Ávalos desapareció el día 14 de diciembre, alrededor de las 13:00 horas, fue visto por última vez cuando salía de su domicilio. Es licenciado en Sociología, gestor intercultural independiente, fundador del Colectivo Cinema Colecta y miembro del Taller "Miradas Antropológicas" del CIESAS.