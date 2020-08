San Rafael apoyará a habitantes con COVID-19 que requieran oxígeno medicinal

El gobierno del Municipio de San Rafael, cuenta con 14 tanques de oxígeno y los pone a disposición en su demarcación para enfermos de COVID-19 que no reciben el tratamiento debido al desabasto en hospitales o por no tener los recursos para rentar uno y llevar él tratamientos en sus casas.



El alcalde Luis Daniel Lagunes Marín informó que ante la saturación de los hospitales cercanos a su municipio y el desabasto tanto de oxígeno medicinal como de tanques en renta, su gobierno hizo el esfuerzo para adquirir tanques de oxígeno medicinal con una capacidad de 9 mil 500 litros.



“Esto significó una inversión cercana a los 300 mil pesos y lleva como fin salvar vidas de quienes no encuentran cupo en los hospitales y se les receta para tratamiento en casa, el cual incluye suministro de oxígeno medicinal”, expuso.



Daniel Lagunes dijo que debido a la contingencia sanitaria se ha registrado el desabasto de los tanques de oxígeno, por lo que se tuvieron que buscar en varios Estados de la república.



Al ser un equipo necesario para resguardar la vida de los enfermos de COVID-19, el Alcalde sostuvo que no podían quedarse de “brazos cruzados” y se inició la búsqueda de los mismos en todo el país logrando adquirir 14 tanques, dos de ellos donados por ALVISAR y DAPESA.



A decir de Daniel Lagunes, el equipo de oxígeno será otorgado a las personas que más lo necesitan y que no tienen los medios para acceder a él, por lo que solicitó a su población mantener las medidas sanitarias y evitar salir de casa, ya que con menos contagios los tanques sólo serán utilizados para emergencias



“Ruego a los san rafaelenses que estos tanques sean nuestra reserva para una emergencia. Que quien pueda rentar por disponibilidad y ahorros familiares, así lo haga, para que sean destinados al momento en que se agoten las recargas o no haya tanques en renta”, expresó el Edil.



Para finalizar, el Presidente Municipal recordó que en San Rafael continúan con 29 casos de COVID-19 confirmados, 2 sospechosos y 4 defunciones y aunque se mantienen en semáforo rojo, definió que es posible que la velocidad de contagios vaya en descenso.



“Pero para ello es necesario asumir la sana distancia y el uso de cubrebocas para que continúe a la baja”, recalcó.



Cabe destacar que el Alcalde de San Rafael es el único que se ha distinguido por las medidas contundentes en la emergencia sanitaria; inició con un programa alimentario donde se invirtieron 2.5 millones de pesos para apoyar con la entrega de 12 mil despensas; también entregó una dotación de cubrebocas a los ciudadanos e hizo obligatorio su uso, y ahora, ante el desabasto, su Ayuntamiento invirtió cerca de 300 mil pesos en tanques de oxígeno, para mantenerlos a disponibilidad de las emergencias en su demarcación.