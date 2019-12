SCT posterga informe sobre muerte de los Moreno Valle

El dictamen final sobre el hecho en el que perdieron la vida la ex gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle quedará listo para el primer trimestre de 2020, informó el s ecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.



En conferencia de prensa , el titular de la SCT afirmó que no existe ninguna prueba pendiente por realizar y que la Comisión de Investigación se reunirá para analizar los resultados de todas las pruebas de laboratorio realizadas a los restos de la aeronave en la que se accidentaron los ex funcionarios, junto con la bitácora de vuelo.



“No hay ninguna prueba pendiente por realizar. Ya quedaron concluidas todas las pruebas de laboratorio”, enfatizó sobre el hecho en el que perdieron la vida la ex gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle.



“Los integrantes de la Comisión las analizarán junto con la bitácora de vuelo pero toda la información está recabada”.



En la investigación participaron agencias de Italia, Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea que colaboraron con las autoridades mexicanas en materia de aviación para revisar todas y cada una de las partes del helicóptero.



Jiménez Espriú reiteró que en el caso quedó completamente descartada la posibilidad de que se hubiera tratado de un atentado contra la ex gobernadora y su esposo, quien era senador por el PAN y que conforme a las conclusiones del dictamen se tendrá posibilidad de establecer si la empresa dueña del helicóptero, que funcionaba como taxi aéreo, fue responsable o incluso si se trató de algún error humano por parte del piloto.



Agregó que también está descartada alguna falla en los motores de la aeronave porque luego de la caída, continuaban funcionando.



¿Qué sucedió con los Moreno Valle?



El 24 de diciembre de 2018, la ex gobernadora de Puebla y su esposo abordaron un helicóptero en dicha entidad con rumbo a la Ciudad de México.



La aeronave no era oficial sino que se trató de un taxi aéreo que minutos después de despegar perdió comunicación con la torre de control y se desplomó de cabeza en las inmediaciones del rancho San Carlos, en Tlaltenango, Puebla.



Además de la entonces gobernadora de Puebla y su esposo, también murieron el capitán, Roberto Javier Coppe Obregón, comandante del helicóptero y el primer oficial, Marco Antonio Tavera Romero.