Se acabaron los conciertos en el Deportivo “Colón” de Xalapa

El Cabildo de Xalapa prohibió oficialmente el uso del Parque Deportivo “Colón” para actividades distintas a eventos deportivos, indicando que deberán realizarse procurando no afectar en la medida de lo posible dichas instalaciones y respetando la sana convivencia de los asistentes y los vecinos de alrededor.El acuerdo que reforma diversas disposiciones del Reglamento Interior del Parque Colón del Municipio de Xalapa fue publicado en la Gaceta Municipal de este jueves."Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés general y tienen por objeto regular la organización y funcionamiento del Parque Colón, del municipio de Xalapa, Veracruz, a efecto de racionalizar su uso con el fin de promover la práctica de actividades deportivas", se estipula en el artículo 1.Además, se precisa en el artículo 2 que se entenderá por eventos deportivos aquellos actos de índole exclusivamente deportivos realizados en el Parque Colón de conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Uso de Espacios e Instalaciones Deportivas en el municipio de Xalapa.En la decisión de la Comuna Xalapeña, se faculta al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil a designar y remover al Administrador de este estadio y se estipula que la función primordial de la Dirección de Cultura Física (anteriormente Subdirección de Deporte) será la de fomentar la práctica de actividades deportivas dentro del Parque Colón.Se ordena a los usuarios de este espacio a conducirse con respeto y diligencia, manteniendo las instalaciones y equipo utilizado en perfecto estado de uso y observando en todo momento el cumplimiento del Reglamento.Se estipula además que en la realización de eventos, el organizador deberá comprometerse a retirar el equipamiento propio que hubiere utilizado al finalizar el evento y en el caso de que se le hubiere proporcionado algún material de apoyo, devolverlo en el mismo estado en el que le fue entregado."En los eventos deportivos se deberán tomar las medidas pertinentes para que el pasto reciba el menor daño posible", se puntualiza en la reforma al tiempo que se aclara que "el Ayuntamiento no proporcionará el servicio de instalación de instrumentos electrónicos ni, en su caso, de sonido. El Organizador que pretenda instalar equipo de dicha naturaleza, deberá realizar por escrito una consulta previa con los técnicos autorizados por la Dirección para tal efecto".Se mandata a procurar que en los eventos deportivos no se atente contra las buenas costumbres y la integridad de las personas; y se precisa que se consideran infracciones al Reglamento el realizar conductas contrarias al correcto ejercicio de las actividades deportivas en contravención de lo dispuesto en este Reglamento, así como introducir o vender bebidas alcohólicas sin autorización previa de la Subdirección de Comercio.