Se acabaron los falsos indígenas como candidatos, advierte INE

Con la acción afirmativa que obliga a los partidos políticos postular indígenas a cargos de elección popular, se cierra el círculo que impide que alguna persona intente sorprender al Instituto Nacional Electoral (INE) autodenominándose indígena para obtener una candidatura en aras de satisfacer sus propios intereses.Al afirmar lo anterior, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE Veracruz, Josué Cervantes Martínez, explicó que anteriormente algunas personas se autoadscribian indígenas para lograr una candidatura a un cargo de elección popular, pero no tenían el arraigo, el reconocimiento ni la pertenencia en las comunidades.Aunque en casos particulares algunas de esas candidaturas fueron revocadas ante el reclamo de las comunidades indígenas.Ahora, el INE ha emitido acciones afirmativas que obligan a los partidos políticos a postular a verdaderos indígenas a cargos federales de elección popular.“Se trata de que no haya posibles intentos de fraude a la Ley por alguien que no tenga pertenencia real y que quiera suplantar a una persona que sí tendría derecho (a una candidatura) para representar a las comunidades y pueblos indígenas”.Recordó que en el 2018 el INE implementó por primera vez una acción afirmativa dirigida a personas indígenas para la elección de diputaciones federales, obligando a los partidos políticos a postular personas indígenas en al menos 13 distritos electorales.Para las elecciones del 2021 se incrementó a 21 distritos, así como 9 candidaturas en las listas de representación proporcional (plurinominales).Por ello, se hará una difusión de esa disposición que los partidos políticos están obligados a acatar.Para difundir esa acción afirmativa, el INE hará consultas libres e informadas en materia de autoadscripción, sobre todo en los Estado de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Veracruz.En la entidad veracruzana las Asambleas Regionales se realizarán el 6 de julio de forma simultánea en Tantoyuca, Papantla, Zongolica, Orizaba y Minatitlán.