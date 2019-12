Se agotó el diálogo: quitarán por la fuerza a ambulantes de Plaza Lerdo

Ante la cerrazón de los vendedores ambulantes que se encuentran en la Plaza Lerdo desde hace varios días, la Subdirección de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa tomará posibles medidas de desalojo con ayuda de la fuerza pública.



El subdirector de Comercio, Guilebaldo Flores Lomán, aseguró que ya se agotaron los diálogos con el líder de la organización Vendedores Independientes Veracruzanos (VIVE).



"Precisamente estamos saliendo de una reunión con distintas dependencias donde estuvieron los titulares de Seguridad, de Protección Civil, la Tesorería, Gobernación, y Comercio, se valoró también el tema de la permanencia que se ha venido prolongando por este grupo.



“Esta manifestación que ellos hacen está injustificada, se ha respetado y se ha privilegiado hasta donde ha sido posible, pero la autoridad tiene por reglamentación la posibilidad de recurrir a otra medida para el retiro de los mismos".



Asimismo, indicó que en constantes pláticas, se les han dado opciones de reubicación, pero se encuentran en una actitud de intransigencia e irracionalidad que contradice todo lo establecido en la Ley.



“Es cuestión de algunas horas quizá, de que se lleve a cabo el retiro de estas personas en Plaza Lerdo, desde luego con respeto absoluto a los derechos humanos y a la libre expresión, pero sin afectar a terceros. Cuando se agota el diálogo ya no hay espacio para poder entrar en razón a grupos de ésta naturaleza, se justifica el uso de otras acciones".



Por su parte, señaló que es únicamente este grupo "VIVE 26 de Octubre", quienes no aceptan ningún tipo de negociación, ya que los demás líderes de otras organizaciones, están trabajando en regla y con las opciones dadas por el municipio.



"Lo sé únicos que se resisten es este pequeño grupo, además hay que decirlo, obedecen en muy buena medida a intereses y prevendas que ellos mismos van generando al vender espacios públicos y al generar una oferta dentro de espacios públicos sobre la que no tienen ellos derecho".



Además, agregó que el líder Alberto Arcos, tiene un modus operandi en varias zonas de la capital del estado, por lo que las autoridades procederán a denunciar sino hay respuesta positiva.



"Es un líder que se llama Alberto Arcos, tiene otros puestos en distintas partes de la ciudad, en la zona de Los Sauces, en la zona de Clavijero y es el mismo modus operandi, llegar, instalarse, argumentar una serie de situaciones, pero al final de cuentas contravenir lo que la Ley establece", concluyó.