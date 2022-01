Se complica cobro de predial a municipios de región Río Blanco

Por no contar con equipo de cómputo en óptimas condiciones, falta del padrón e información, así como adeudos para pagar el padrón factura, ayuntamientos de la región llevan un atraso en el cobro del impuesto predial 2022.Las nuevas tesorerías de la región llevan la encomienda de actualizar sus padrones y concientizar a la población en dar cumplimiento a esta obligación para hacerse acreedores a los servicios básicos municipales.En el caso de Río Blanco, a partir de mañana martes 4 de enero, los ciudadanos podrán acudir a las ventanillas de la Tesorería Municipal a pagar el predial.En este municipio, la recaudación del impuesto no inició debido a que la administración pasada dejó un adeudo de 51 mil 540 pesos, y eso impedía la carga del Padrón Factura para el cobro del Impuesto Predial 2022.En Ayuntamientos como Nogales, el factor a contrarrestar es la omisión de un 45 por ciento de los contribuyentes que no se han puesto al corriente y deben entre uno y cinco años de pago de impuesto predial.En Ciudad Mendoza, será el personal sindicalizado quien capacite al de confianza para agilizar el pago de las contribuciones y con ello mejorar en ese año la recaudación, así como optimizar el equipo de cómputo que no está en condiciones para mejorar el cobro del servicio.En apoyo a la economía de los contribuyentes, se aplicarán los descuentos que marca la ley por pago anticipado en favor de jubilados y pensionados, al igual que se facilitará el diálogo con ciudadanos en rezago para que se pongan al corriente.