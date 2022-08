Se corroboró que es "versión falsa" supuesto caso de viruela símica en el CAE

El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró que fue una "versión falsa" el supuesto caso de viruela símica que supuestamente se atendió en el Centro de Alta Especialidad “Doctor Rafael Lucio” y cuya información circuló en redes sociales y algunos medios de comunicación.Desde el Velódromo de la Capital, donde este sábado se entregaron apoyos a beneficiarios del Programa Emergente de Vivienda, comentó que se analizó el caso, pero las imágenes mostradas en Internet no corresponden al nosocomio, negando que existiera tal caso.“Se corrió esa versión falsa de que había un caso de viruela símica, creemos que el origen fue una broma y se generó esa expectativa. Corroboramos que fue inexistente y al ver las fotografías vemos que no corresponden al hospital”, indicó el mandatario.Comparó esta 'noticia falsa' con el caso del supuesto ovni que se mencionó cayó en el puerto de Veracruz, reiteró que son temas que se hacen virales por comentarios que no se corroboran.“Fue como el ovni que aterrizó en la copa de un árbol, alguien hace un comentario y lo secundan otros y se hace viral, que fue una cuestión meramente de redes”, enfatizó a los reporteros.Nuevamente recordó que en la Entidad solo hay tres casos confirmados de viruela del mono, aunque se mantienen alertas para detectar posibles casos.“El caso es inexistente; sin embargo, por petición de Salud Federal mantenemos vigilancia constante porque tenemos que detectar muy a tiempo los casos. El caso nunca existió, fue una broma que filtraron”, externó.