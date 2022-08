Se cumplió con apoyo a afectados por huracán Grace: Guadalupe Osorno

La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, confirmó que los apoyos a las familias afectadas por el huracán Grace ya terminaron de entregarse.En entrevista recordó que el huracán que cruzó la entidad hace un año tuvo un impacto extraordinario.“Por instrucciones del Presidente se apoyó directamente a todas las familias afectadas con 35 mil pesos, además del mejoramiento carretero en general.“Entonces digamos que independientemente del tema de las declaratorias de desastre que siguen su transcurso y toman meses porque tienen que ver con reconstrucción que no se puede atender en menos de cinco meses, se siguen atendiendo y está cubierto tanto el tema de los recursos como los enseres domésticos”, detalló.La Secretaria recordó que los enseres domésticos que se entregaron se enfrentaron a un desabasto generalizado que paralizó la entrega de los apoyos, aunque a la fecha se ha subsanado dicha falta.“Las empresas no tenían suficientes estufas y demás, sin embargo, para la zona de Grace está cubierto ese tema”, añadió.Cabe recordar que el huracán Grace tocó tierra en Veracruz en agosto del año pasado, con vientos sostenidos de 190 kilómetros por hora.Si bien se degradó, su paso provocó lluvias torrenciales y dejó 9 muertos en el país, 8 de ellas en Veracruz a causa principalmente de los deslizamientos de tierra.En la entidad al menos 22 municipios principalmente de la zona norte se vieron afectados de forma inicial, lo que obligó al Gobierno Federal a intervenir de manera directa para subsanar el desastre no sólo a las vías de comunicación, sino al patrimonio de familias enteras.En septiembre de 2021 el titular de la Secretaría del Bienestar, Javier May Rodríguez, anunció que la entrega de apoyos en efectivo a los damnificados por el huracán Grace, detallando que en Veracruz 45 mil 318 viviendas recibirán 35 mil pesos; en Puebla 17 mil 916 viviendas y en Hidalgo mil 279 viviendas.En total, dijo, serían 64 mil 513 familias beneficiadas con una inversión social de 2 mil 258 millones de pesos.Además, se anunció que para recuperación de cosechas o animales se entregarían apoyos a 47 mil 484 productores de 4 mil 500 pesos en las 3 entidades, con una inversión total de 214 millones de pesos; en Veracruz 24 mil 137 productores estaban contemplados; en Puebla 16 mil 649 y en Hidalgo 6 mil 698.En general, para la recuperación de personas afectadas por el huracán Grace en reconstrucción y reparaciones de vivienda, así como para recuperar enseres y temas agropecuarios, se contemplaban 111 mil 997 apoyos.