Se defiende docente acusado de vender drogas: No fumo ni tomo, también soy padre

Como una persona sin vicios y que nunca ha hecho “tonterías”, se dijo el maestro Jorge “N”, quien fuera señalado por padres de familia de la comunidad de Atlajco, en Tequila, de presuntamente vender mariguana a los niños.El docente dijo desconocer de dónde procede esa acusación, ya que su trato con los menores y los mismos padres de familia siempre ha sido respetuoso.Mencionó que tiene cuatro años laborando en esa comunidad y pensaba que les caía bien a los padres de familia.Indicó que él también es un padre de familia y no fuma ni toma ni mucho menos consume alguna otra sustancia, sólo está dedicado a su familia, a los deportes y al trabajo.Reconoció que el señalamiento que le hacen es “muy fuerte” y no sabe bien qué es lo que se dice, pues su supervisor le comentó el miércoles que había acusaciones en su contra pero las cosas habían pasado a otra instancia y ya no podía hablar con él de nada.Comentó que sabe que lo acusan de haberle dicho a los niños que robaran porque necesitaba dinero, pero él tuvo cita en el ISSSTE el martes y el miércoles, ya que tiene problemas de hígado graso y úlceras en el estómago.Dijo desconocer si alguien está “guiando” a los niños para decir esas cosas o por qué lo hacen.Mencionó que también supo que lo acusan de quemar a los niños en las manos, pero eso sucedió en días pasados cuando estaban adornando el salón.Indicó que él estaba pegando algunos adornos a las paredes cuando escuchó a un menor quejarse y al voltear le dijeron que estaban jugando, por lo que los regañó, pero no le dio más importancia al asunto, por lo que desconoce qué es lo que pasa.El docente explicó que él da clases a 20 menores de quinto y sexto grado.