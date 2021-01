Se deslinda Arias Lovillo de falta de pago a exbasquetbolista Ramsés Benítez

El exrector de la Universidad Veracruzana (UV), e interesado en contender por la alcaldía de Xalapa por la vía independiente, Raúl Arias Lovillo, aseguró que el pago de la deuda millonaria que exige el exbasquetbolista, Ramsés "Lulo" Benítez, por el supuesto despido injustificado de los Halcones Xalapa, es problema de la institución educativa, no de él.



"El problema no es conmigo, ustedes saben que estaba viviendo fuera del país y se hizo todo un proceso en mi ausencia, para empezar. En segundo lugar, la demanda no es contra mí, fue en su momento contra el Club Halcones", respondió.



En conferencia de prensa, en la que dio a conocer su intención de luchar por el Ayuntamiento capitalino sin el respaldo de un partido, dijo sobre este litigio judicial en el que aparentemente se le menciona y se le condena al pago, que es un "absurdo".



"Estoy completamente libre -de este litigio-, incluso digo que es un absurdo e incluso injusto, porque yo qué tengo que ver".



Insistió que nunca firmó algún documento que tuviera que ver con la contratación de jugadores o de cómo se gestionaba el equipo.



"Como rector de la Universidad Veracruzana avalaba que la fundación de la Universidad hiciera esa gestión y el que conseguía el dinero de Los Halcones, era yo”, afirmó.



Dijo que a través de Twitter puso como ejemplo el que un jugador de Los Pumas de la UNAM, se deja fuera del plantel por razones deportivas, y él demanda al ex rector, Juan Ramón De la Fuente o al actual, Enrique Graue Wiechers, por esta circunstancia, lo que a su juicio es "un total disparate".



Manifestó que el ex deportista, "es movido por circunstancias no muy claras”, reiterando que no hablará más del tema, "porque no es conmigo, se trata incluso de un tema laboral”.



"Lulo" Benítez acusó a Arias Lovillo de "bloquearlo" tras su salida del equipo de baloncesto, por lo que después de ello, no tuvo más oportunidad laboral en su oficio; además lo criticó por hablar de honestidad, cuando se mantiene en curso esta batalla legal con la UV, que proviene de su época en la Rectoría.



Ante ello, el académico expresó que, "si alguien quiere hablar de honestidad, por favor revisen mi declaración patrimonial, que es pública, que siempre ha estado allí".



Añadió que durante su gestión en la máxima casa de estudios superiores del Estado, manejó cuatro veces más el presupuesto que se le asigna anualmente al municipio de Xalapa (5 mil millones de pesos al año), "y tengo el orgullo de decir que ningún peso fue a parar a mi patrimonio personal".



Aseguró que cuenta con un sólo inmueble, el cual se puede consultar en el Registro Público de la Propiedad, "que sigo pagando con un crédito hipotecario, después de ocho años de trabajo y más aún como secretario Académico de la UV, después de tener un puesto relevante en una universidad ecuatoriana".