Se ejercieron todos los recursos asignados a Xalapa por la Federación en 2019

Los recursos que la Federación le otorgó al Ayuntamiento de Xalapa y fueron aprobados por el Cabildo para 2019, se aplicaron en su totalidad, por lo que no hay subejercicio, afirmó la tesorera de la capital del estado, Dolores Valenzuela Ponce.



Durante entrevista, la funcionaria municipal detalló que originalmente se asignaron 489.3 millones de pesos para obras y acciones, pero con los intereses o rendimientos financieros obtenidos se aplicaron más de 500 millones de pesos, lo que representa una cifra considerablemente superior a lo inicialmente planeado.



En este contexto, explicó que este incremento se debió a los ahorros que se lograron a partir de licitaciones transparentes.



Valenzuela Ponce detalló que se lograron 10.7 millones de pesos de intereses, mismos a los que se tuvo que buscar y asignar destino.



“Estos intereses tienen que ejercerse, ya sea aumentando metas de obra pública o en acciones; cualquiera que sea el caso, se realizan licitaciones y se generan procesos administrativos”.



Reconoció que a pesar de haber ejercido el cien por ciento de los recursos originalmente etiquetados, este excedente no pudo ser colocado en su totalidad.



En este sentido, dio a conocer que del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortaseg), el gobierno federal otorgó 324.2 millones de pesos, mientras que el Ayuntamiento ejerció 329.2 millones, ya con rendimientos; en cuanto hace al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se recibió 145.6 millones de pesos y se ejerció 147.9 millones.



Mientras que en el Fortaseg, se recibieron 19.4 millones de pesos y se ejerció 18.7 millones, lo que representa un reintegro de apenas el 0.81 por ciento.



“Sí es un reintegro pero es mínimo, es de 0.81 por ciento en total, pero solo representa recursos extra de intereses; el presupuesto originalmente asignado se ejerció en su totalidad. No hay subjercicio”, afirmó la entrevistada.