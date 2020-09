Se gestionará con diputados que FORTASEG no desaparezca: Alcalde de Orizaba

El alcalde Igor Rojí López dio a conocer que no todo está perdido aun con el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad en los Municipios (FORTASEG), ya que este tema se tocará en dos meses en la Cámara de Diputados, tiempo que aprovecharán los Alcaldes de los municipios afectados para buscar a sus legisladores federales y hacerles ver la importancia de este apoyo.



Tras recordar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la SHCP ya no considera recursos para ese programa, reconoció que la mayoría de los diputados federales son del mismo partido que el presidente Andrés Manuel López Obrador y se conoce que es de él de quien partió esa propuesta pero se espera hacer ver a los legisladores lo contraproducente que sería.



Mencionó que aún faltan dos meses para la discusión, por lo que al momento no es algo definitivo y esperan que se reconsidere.



La desaparición de ese programa afectaría a municipios de todo el país, entre ellos 14 de Veracruz que hasta este año recibieron ese recurso, entre ellos Orizaba, Córdoba, Fortín, el puerto de Veracruz, Xalapa, Minatitlán y Acayucan.



Cabe recordar que ese fondo nació en el 2008, con el nombre de SUBSEMUN y en el 2016 cambió su nombre a FORTASEG y está considerado como el apoyo federal más importante en el rubro de la seguridad.



Se indaga a Director de Servicios Municipales



Por otra parte, el edil indicó que aún no termina la investigación efectuada al Director de Servicios Municipales, quien a través del portal de transparencia fue señalado por una obra.



Cabe recordar que los ediles pidieron conocer sobre esta investigación, absteniéndose de votar los estados financieros de agosto para exigir un informe.



"Ya tuvimos una plática con la comisión edilicia, en su momento lo vamos a dar a conocer porque es un tema privado y que se reserva la contraloría como el departamento de transparencia, pero los ediles ya fueron informados", dijo el Alcalde.



Comentó que se lleva un gran avance pero aún no concluye esta investigación, por ello hasta el momento no hay sanciones.



"No hay daño patrimonial, es más un tema administrativo en donde faltaron algunos procesos para la contratación de mantenimientos de la ciudad, pero no hay desvío de recursos".