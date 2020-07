Se hacían pasar por empleados del SAT para cobrar adeudos de Hacienda, en Tlapacoyan

Dos presuntos empleados de SAT fueron detenidos en Tlapacoyan, luego que no pudieran acreditar fehacientemente laborar para la dependencia; también se les decomisó un auto cuyas placas no coincidían con los registros que se tienen del vehículo.



La captura de estos dos hombres ocurrió la tarde del jueves, luego de que fueron reportados por ciudadanos afectados, a uno de los cuales estas dos personas habían ido a cobrarle una deuda que tenía con el SAT.



Los señalados fueron ubicados sobre la calle Héroes de Tlapacoyan casi esquina con 5 de Mayo, donde fueron intervenidos.



Al interrogarlos, uno de ellos mostró una identificación del SAT pero nunca se demostró que fuera empelado activo de dicha dependencia federal.



Por otra parte, las placas de la unidad vehicular que presuntamente usaban no coincidían con las características del vehículo.



Debido a ello, los dos varones fueron llevados a los separos de la Policía Preventiva, a la espera de que la persona agraviada acuda a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional.