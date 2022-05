Se incendió basurero de Villa Aldama; familias de Altotonga sufrieron el humo

El incendio del basurero a cielo abierto de Villa Aldama inundó de humo y sustancias nocivas a familias de Magueyitos, municipio de Altotonga, durante el pasado fin de semana.En entrevista con alcalorpolitico.com, la agente municipal de Magueyitos, Ana María Torres Salazar, explicó la quema empezó desde el pasado miércoles y a la fecha continúan las emisiones de humo del tiradero."El día miércoles me informaron que había un incendio, (...) veníamos de una fiesta patronal y efectivamente era el relleno sanitario (basurero) de la administración pasada de Villa Aldama".Explicó que dicho tiradero había sido operado por el anterior gobierno de la alcaldesa de Villa Aldama, Gisela Ramón Contreras pero que antes de dejar el cargo omitió clausurar y remediar este sitio. La nueva administración tuvo que cerrarlo y detener la disposición de residuos, aunque no se ha remediado el espacio.El miércoles pasado, un incendio dentro del basurero llenó de humo a Magueyitos y a decir de la Agente Municipal, durante el fin de semana la situación se agravó al grado que el olor a quemado saturó las casas."Teníamos gente de la misma comunidad con palas tratando de echar la tierra para sofocar porque sí le diré que se alzaron llamas de dos a tres metros por la misma situación que la basura está toda regada. Pero por la magnitud que era no se podía trabajar. Ya en la noche, cuando uno se iba a descansar, salía uno al baño o alguna situación y estaba el olor a quemado".A estas labores de combate se sumó el Ayuntamiento de Villa Aldama y Bomberos de Perote, Jalacingo, Altotonga, Xalapa y Las Vigas de Ramírez, además de pobladores y voluntarios."Lo que trataron de hacer fue con agua, luego la máquina para ir tapando poco a poco y hoy ya se controló", dijo, aunque señaló que no se ha liquidado.Abundó que todavía hasta este domingo los pobladores vieron una "bruma" de calor pero con el riesgo que cualquier fuego iniciaría otra vez el incendio, al tiempo que agregó que este empezó por una quema de hierba seca en los alrededores.