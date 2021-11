Se les acabaron vacunas anticovid para menores en CAME-C19 de Orizaba

Debido a que se acabaron las dosis de la vacuna anticovid para los menores de 12 a 17 años con comorbilidades que se aplicaban en el Centro de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME-C19) de Orizaba, padres de familia de los menores retuvieron al personal que ahí se encontraba por al menos media hora.Esto ocurrió la tarde de este jueves, luego de que debido a la afluencia que se tuvo las dosis se acabaron antes de inocular a la población infantil que había sido llevada a ese lugar por sus padres.Al informar el personal de Salud y Bienestar que tendrían que regresar al día siguiente, la gente se molestó y se aglomeró en la entrada del lugar, en donde advirtieron a todo el personal ahí presente que no permitirían que nadie saliera hasta que se vacunara a los menores.Los inconformes señalaron que desde que se inició la vacunación en este centro, no ha habido una buena organización, sobretodo porque en redes sociales se informó que no estaban acudiendo los niños con comorbilidades y podían acudir los menores de población abierta, con lo que mucha gente llegó con sus hijos.Finalmente, el personal de Bienestar indicó a los padres que no se podía traer las vacunas, ya que las tenían que trasladar, y no daría tiempo, pero este viernes seguiría el proceso.Luego de alrededor de media hora, los padres aceptaron y comenzaron a retirarse y el personal de Salud pudo salir también.