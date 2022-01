Se les cayó el teatro de la “aberrante comisión” creada para golpeteo político: Cuitláhuac

“Se les cayó el teatro de la Comisión patito”, expresó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al emitir su posicionamiento en relación a la desaparición de la Comisión Especial de Veracruz en el Senado de la República; ello, luego que 30 senadores de Morena reclamaron que la conformación de este grupo de trabajo no fue legal.Durante conferencia de prensa donde el Mandatario dijo que no hablará más del tema “porque no hago leña del árbol caído”, expuso que el “teatro” fue montado por un grupúsculo del Senado pero ya quedó claro que violaban el articulo 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el artículo 119 de la Cámara de Senadores, por lo que no responderá a provocaciones.Y es que el día de ayer jueves, el senador, Ricardo Monreal Ávila, señaló que el Mandatario respondió con arrogancia y soberbia ante la desaparición de la Comisión, dichos a los que García Jiménez aseveró que ya no respondería.“Lo que sí aplaudo y reconozco es la congruencia de la mayoría de Senadoras y Senadores de MORENA que dejaron muy clara su postura de respetar la legalidad para que esa aberrante Comisión no siguiera siendo utilizada para el golpeteo político sin fundamento”.En este sentido, el Titular del Ejecutivo dijo que en Veracruz se continuará defendiendo a la sociedad de los delincuentes de los cárteles y de cuello blanco, ya que se han obtenido resultados palpables al disminuir contundentemente los delitos de alto impacto: el homicidio doloso, el feminicidio y el secuestro.“Si otros vienen a defender delincuentes allá ellos, que la sociedad se los demande. Nosotros seguiremos de lado de la gente lastimada por la delincuencia”, reiteró una vez más en clara referencia a la defensa que hace el senador Ricardo Monreal Ávila a su colaborador José Manuel “N”, detenido en el mes de diciembre de 2021.El entonces Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz por el supuesto delito de homicidio doloso calificado, relacionado con el asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano, René Tovar.Fue el 22 de diciembre de 2021 cuando la FGE informó a través de un comunicado que a José Manuel “N” se le acusó por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado el pasado 4 de junio.Este hecho fue el que derivó en la creación de la supuesta Comisión Especial de Veracruz, para determinar la existencia de abusos de autoridad en la entidad; dicha Comisión fue impulsada por Ricardo Monreal y presidida por Dante Delgado Rannauro, misma que no alcanzó la creación oficial por ser calificada de ilegal y por la postura en contra de al menos 30 senadores de la bancada morenista, quienes argumentaron que la comisión pretendía ser creada sólo para golpeteo político al mandatario veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez.