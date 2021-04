Se llevan a penal federal de Oaxaca al perredista Gregorio “N”

El candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, Gregorio “N”, fue trasladado del reclusorio regional de Tuxpan al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 13, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, estado de Oaxaca, confirmó la diputada federal del mismo partido, Azucena Rodríguez Zamora.



La legisladora informó, además, que este lunes en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión denunció “los golpes y la tortura que sufrió Gregorio G. para declarase culpable por delitos que no cometió.



“Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz un proceso justo y transparente que respete sus Derechos Humanos. No más persecución política en nuestro estado”, recalcó.



Rodríguez Zamora reiteró que la detención es “ilegal”, además de una “campaña de hostigamiento, represión y venganza” contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD).