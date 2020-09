Se lucha por recuperar 13 mil mdp desviados por duartistas: ORFIS

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, afirmó que se agotarán todas las instancias legales para que exservidores públicos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa reintegren a las arcas del Estado más de 13 mil 258 millones de pesos por daño patrimonial en la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo 2015.Incluso, se combate jurídicamente la sentencia de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) que eximió a Mauricio “N”, exsecretario de Finanzas duartista, para no reintegrar más de 653 millones de pesos.Sin embargo, el exfuncionario no está exento de devolver más de 2 mil 92 millones de pesos.González Cobos dijo no estar de acuerdo con la sentencia en los autos del Juicio Contencioso Administrativo 195/2017/4-II de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) del 7 de noviembre del 2019, que decretó la nulidad exclusivamente, a favor de Mauricio “N”, de las observaciones: FP-012/2015/035 DAÑ y FP-012/2015/044 DAÑ derivadas de recursos federales, por un monto de 651 millones 601 mil 345.28 pesos y por un millón 601 mil 345.28 pesos.Añadió que la sentencia de la magistrada Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, integrante de la Cuarta Sala Unitaria del TEJAV en la que determinó eximir al exfuncionario del pago del monto descrito, se combate ante el propio Tribunal y ante los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante los diversos medios de impugnación que la Ley establece.Además, por tratarse de recursos federales, Mauricio “N” no está exento de responder ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y devolver más de 2 mil millones de pesos.González Cobos agregó que la sentencia dictada por la magistrada del TEJAV dejó intactas las observaciones FP-033/2015/011 DAÑ, FP-012/2015/013 DAÑ, FP-012/2015/014 ADM DAÑ, FP-012/2015/025 DAÑ, FP-012/2015/032 DAÑ, FP-012/2015/042 DAÑ, que en su conjunto constituyen un monto total de 13 mil 258 millones 577 mil 598.31 pesos y de cuya individualización resulta que el Mauricio “N” deberá reintegrar a la Hacienda Pública Estatal la cantidad de 2 mil 92 millones 207 mil 504.83 pesos.