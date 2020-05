Se metieron a robar a Telesecundaria “Emiliano Zapata”, en Xalapa

Para los amantes de los ajeno, la pandemia no ha sido un obstáculo para realizar sus ilícitas actividades y aprovechándose del confinamiento en que se encuentran los xalapeños, robaron dos pantallas de 55 pulgadas y varios instrumentos musicales de la Escuela Telesecundaria “Emiliano Zapata”, en Xalapa.



Para cometer sus ilícitos, los ladrones forzaron las puertas y ventanas de los dos salones del plantel educativo, ubicado en la calle Parque Ecológico Macuiltepec número 16 de la colonia Lomas de San Roque de esta Capital, dejando sin estos equipos que son utilizados por los alumnos y maestros para las clases cotidianas.



Los hechos fueron denunciados por el intendente de dicha telesecundaria, quien se percató de esa situación al arribar al centro escolar para realizar sus labores, al estar de guardia, constatando que se había sustraído el equipo mencionado.



Señaló que además del faltante de los equipos y los desperfectos en puertas y ventanas, encontró el material de los docentes y alumnos tirados en el piso de las aulas escolares y dio aviso a las autoridades correspondientes para que tomaran cartas en el asunto.



Al enterarse del incidente, algunos padres de familia muy molestos solicitaron el apoyo de las autoridades del Ayuntamiento local y de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en la colonia y zonas aledañas.



Sin embargo, dijeron estar agradecidos porque lo robado no representa un gran daño, debido a que los maestros se llevaron el equipo de trabajo a sus domicilios, como es el caso del equipo de cómputo, ante la posibilidad de que este tipo de hechos se presenten, sobre todo en los periodos vacacionales.



Finalmente, manifestaron su preocupación ante la imposibilidad de que sus hijos no puedan recibir sus clases, ya que las pantallas sustraídas son de vital importancia para la transmisión de los contenidos de sus clases, por lo que buscarán el apoyo del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para la reposición de estos equipos.