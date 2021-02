Se quedaron sin luz en el Mercado “Coatzacoalcos”

El Centro de Coatzacoalcos se quedó sin energía eléctrica durante las primeras horas de este lunes.



En el Mercado “Coatzacoalcos” se pudo apreciar la falta del servicio debido a que estaban en penunmbras y a su vez, los carniceros y abarroteros preocupados por sus productos.



La falta de luz comenzó pasadas las 8:30 horas y se afectó a dos manzanas desde Heroico Colegio Militar hasta Carranza sobre Juárez e Hidalgo.



Uno de los afectados en el mercado, el carnicero Jesús Peña, dijo que la situación de falta de luz se repite cada que hay vientos o "nortes", por lo que pidió a la autoridad competente verificar la situación y darle solución a la brevedad pues pone en riesgo a sus productos.



"Estamos bastante preocupados, mira la carne cómo la tenemos, necesitamos la refrigeración y luego sin frío qué hacemos, pues sí tarda por lo regular unas cinco horas, pero de ahí necesitamos la luz para ponerla en frío la carne, si es una pérdida total porque nadie nos repone eso, es un día perdido ya”, comentó Jesús Peña, locatario.



Por su parte, la abarrotera Maribel Reyes explicó: "tiene más de media hora que nos quedamos sin luz, no nos han dicho. A la gente le cuesta trabajo ver para comprar y entonces no quieren entrar.



Dunner Pérez Enríquez, administrador del mercado, confirmó la falla y mencionó que se hizo el reporte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que regresara la luz, sin embargo hasta pasado el mediodía no había vuelto.