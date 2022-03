Se quiebra el Sistema Anticorrupción; “corren” a comisionados ciudadanos

Desde la llegada de Adriana Paola Linares Capitanachi como secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, se ha suscitado una serie de eventos desafortunados e ilegales que revelan “un ataque y captura del SEA Veracruz”, en detrimento del orden administrativo y legal, constituyéndose en actos de “abuso y corrupción” que resultan inadmisibles en una institución creada justamente para su combate.Así lo manifestó José Jorge Eufracio, comisionado ciudadano del CPC del SEA, quien denunció que ante la violación sistemática al marco legal, el abuso de autoridad, la simulación llana y pura en el combate a la corrupción y ahora, prácticamente el cese de los comisionados ciudadanos, está en riesgo la viabilidad del Sistema Estatal Anticorrupción.El comisionado ciudadano entregó a la Presidencia del Congreso del Estado, un escrito de queja en el que menciona lo anterior y señala las irregularidades que se han cometido, entre ellas, el reciente despido arbitrario e injustificado de 20 trabajadores y la contratación de otros con nombramientos para ocupar cargos que no existen en el organigrama.En el oficio dirigido a Cecilia Josefina Guevara Guembe, diputada presidenta de la Mesa Directiva, expuso que el jueves de la semana pasada sesionó el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno del SEA y en un acto de abuso de autoridad, los comisionados ciudadanos del CPC fueron “olímpicamente desconocidos” y en la práctica cesados al acordarse “la no celebración del contrato de prestación de servicios profesionales” cuando fueron legalmente electos por el Congreso del Estado para un periodo de cinco años.Añadió que durante la sesión a la que no fueron invitados, se argumentó sin motivo justificable, incumplimiento en las funciones de los comisionados ciudadanos y se les acusó de presunto daño patrimonial.Además, recordó que desde hace cinco meses fue el pago de honorarios por la prestación de sus servicios profesionales.Otra de las irregularidades que mencionó, es el incumplimiento de un deber legal en la emisión de la convocatoria para la selección de dos integrantes faltantes del CPC del SEA, omisión con la que se pretende “asentar el último golpe” en contra del organismo.Por ello, Jorge Eufracio solicitó la intervención de la diputada presidente del Congreso del Estado para detener las actitudes y acciones de la nueva secretaria Técnica, que tienden a limitar las atribuciones del CPC del SEA y desconocerlo, forzar trabajos y resultados inalcanzables en un corto plazo al amparo de la reciente Política Estatal Anticorrupción.También pide que se revise la política arbitraria de contrataciones y despidos de personal al interior del SEA, el pago de las retribuciones a los comisionados ciudadanos retenidas desde septiembre del año pasado, hacer una evaluación justa e independiente de su desempeño, que se respete el periodo de cinco años para el que fueron designados, y la intervención justa y apegada a derecho de la Contraloría General del Estado.