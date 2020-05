Se refutan alcaldes San Juan Texhuacan y Zongolica por supuesto caso positivo de COVID-19

Una información dada a conocer por el alcalde Juan Carlos Mezhua en sus redes sociales al señalar que al hospital del IMSS había llegado una persona de San Juan Texhuacan con síntomas de COVID-19 provocó la molestia del alcalde de este último lugar, que por el mismo medio refutó ese dicho.



A través de una transmisión en Facebook, Mezhua Campos llamó a los zongoliqueños a tener cuidado ya que se tenía un posible caso de coronavirus en el nosocomio de la cabecera municipal.



Comentó que, si bien hasta el momento en Zongolica no se tenían casos positivos, personas de otros lugares que estuvieran infectadas podrían llegar y poner en riesgo a la población.



Mencionó que a través del DIF se estaba viendo ya el traslado de esa persona al hospital del IMSS en Orizaba



No obstante, este viernes el alcalde de San Juan Texhuacan, Bernardino Tzanahua Anastacio, refutó a través de un video en Facebook esa información, pues precisó que dicha persona es oriunda de Zongolica, pero labora en el puerto y acudió a visitar unos familiares en Texhuacan.



Agregó que la persona es diabética y padece de presión alta, por lo que ya fue trasladado a la Clínica 1 en Orizaba, en donde permanece en observación.



“Invito al alcalde de Zongolica que se enfoque en los problemas de su jurisdicción”, señaló Tzanahua Anastacio, quien también invitó a la población de Texhuacan no alarmarse por el video que subió su homólogo de Zongolica.