Se registra fuerte movilización policiaca en Fortín por balaceras

El reporte de tres balaceras ocurridas durante la noche de este lunes en diferentes partes del Municipio de Fortín movilizó a elementos de la Policía Estatal, de la Fuerza Civil y de la Guardia Nacional.



Cerca de las 22:50 horas se reportó que en zona comprendida entre Los Pinos, San Marcial, Santa Leticia y camino al Pueblo de las Flores, sujetos armados balearon un automóvil color rojo.



Este hecho originó un operativo policiaco que generó una persecución disparos con sujetos armados, pero no se tuvo reporte de lesionados, fallecidos o detenidos.



Minutos después en el camino a Monte Blanco, se registró un segundo enfrentamiento entre hombres armados que viajaban en una camioneta y fuerzas del orden, pero no hubo detenidos.



Cerca de las 23:10 horas se reportó una tercera balacera en el camino Santa Elena en la que elementos policiacos trataron de intervenir una camioneta con hombres armados y se inició una persecución.



De estos tres eventos, hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha dado a conocer si hubo detenidos, lesionados o fallecidos.