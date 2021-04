Se requiere dar autonomía a Organos Internos de Control municipales y estatales

Los Órganos Internos de Control (OIC) de los Ayuntamientos de Veracruz no gozan de autonomía ni de neutralidad porque sus titulares son designados por los presidentes municipales, con la aprobación del Cabildo.



Esa designación puede sesgar la actuación de los titulares de los OIC o bien, generar conflicto de intereses, ya que están alineados con quien los designó, dijo Adriana del Valle Garrido, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.



Reconoció que aún se necesitan reformas que vayan estructuradas para dotar de mayor autonomía a los OIC de los Ayuntamiento, e inclusive, a las Contralorías Generales de los Estados, para que no atiendan de los Alcaldes o de los Ejecutivos estatales.



“Cuando se abre una carpeta de investigación (a los titulares de los OIC) se les impide ver de manera objetiva, porque sus intereses están alineados a la figura que los designó y no existe esa neutralidad que debería de existir cuando se trata de investigar un acto administrativo o incluso, cuando ya se cometió un delito por hechos de corrupción”, añadió.



Citó como ejemplo que en algunos municipios del estado de Guanajuato se implementó que a los titulares de los OIC los pueda decidir un Consejo Ciudadano de cinco integrantes y con ayuda de Colegios de profesionistas se haga la selección y se presente una terna al Cabildo para la designación.



Ello, en virtud de que a los titulares de los OIC de los Ayuntamientos les compete vigilar que los servidores públicos se apeguen al marco jurídico y que los recursos se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para que se cumplan con los objetivos a los que están destinados.



Además, los OIC apoyan, verifican y evalúan las acciones de las áreas auditadas con el objeto de promover medidas preventivas y correctivas. Incluso, identifican irregularidades por parte de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.