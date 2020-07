Mi papá necesita donadores de sangre tipo O-, es urgente. Quienes puedan donar, sería en el Hospital Vital, ubicado en Miguel Alemán; mañana de 7:00 a 10:00 a.m., para Rodolfo González Gutiérrez.



No es por COVID y es seguro venir, sólo con las medidas correspondientes para todo, no tiene que preocuparse por eso.



Mi número de contacto para quien quiera donar es: 22 81 16 55 32