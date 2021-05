Se retira de la contienda electoral candidato del PT en Ixtaczoquitlán

El candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Ixtaczoquitlán, Nacho Herrera, hizo saber a los ciudadanos que se retira de la contienda electoral debido a la imposición de una planilla de regidores por parte de ese instituto político sin siquiera notificarle.



Comentó que, junto con su equipo de trabajo, su planilla original, realizó la visita a la población en el municipio, sin saber que esta le había sido cambiada, de lo cual se enteró cuando salieron las listas en observancia general.



“El tiempo que se hizo campaña, tanto yo como mi equipo teníamos pleno desconocimiento de que estábamos trabajando con una planilla de regidores ya inscrita totalmente ajena a nosotros, pues ignorábamos todo acerca de esta mala jugada que nos hizo el partido”, indicó.



Comentó que al conocer esa situación intentó entablar diálogo con la dirigencia estatal, pero no hubo ninguna respuesta para solucionar lo que se había hecho, lo que para él es una muestra del desinterés tanto hacia su persona como para hacia el propio municipio, pues la gente que lo acompañaba fue seleccionada por sus cualidades.



Ante ello, destacó que habló de esta situación con sus asesores, su familia y su equipo de trabajo y decidió hacerse a un lado de la contienda.



Señaló que quienes lo conocen saben de su integridad y valores morales, por lo que no puede seguir en el proceso cuando no puede garantizar que habrá esas virtudes para con el pueblo.



Nacho Herrera agradeció a la población el haberlo recibido en sus casas y escuchado y los invitó a que el 6 de junio emitan su voto, pero también a que hagan del conocimiento de los candidatos sus necesidades, pues el pueblo es el que manda y el que tiene el poder y los servidores públicos deben tomarlos en cuenta.