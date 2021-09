Se van el Turibús y el barco Tabuco de Tuxpan, lamenta empresario

Dos proyectos para realizar paseos turísticos: el autobús Tuxpeñito, conocido como Turibús, y el barco pirata Tabuco, no pudieron concretarse y finalmente se han ido de Tuxpan, luego de que desde hace unos dos meses se había dado a conocer sobre la inminente partida.



Lo anterior, lamentó un empresario del ramo que prefirió anonimato, es un revés para la promoción turística.



Explicó que el autobús ni el navío, que habían llegado desde 2018 a la ciudad, pudieron lograr cumplir con todos los requisitos para brindar recorridos de recreo, aunque acusó que tampoco se brindaron facilidades o apoyo por parte del ayuntamiento.



Recordó que en 2018 arribó el Tuxpeñito, pero solamente estuvo en circulación durante escasos dos meses, situación similar con el Tabuco, que también había llegado en ese mismo año y se perfilaba a convertirse en un referente turístico para Tuxpan, pero el proyecto igual encalló definitivamente ya que no se pudieron concretar los permisos para navegar.



Las dos unidades son propiedad de una operadora turística de Veracruz, que finalmente decidió llevárselas, aunque en la actualidad eran casi chatarra, añadió el entrevistado.



Agregó que, inclusive, cuando se dio a conocer que el barco, desvencijado por el abandono en el que estuvo, iba a ser llevado a Veracruz, hizo el intento de adquirirlo para habilitarlo y colocarlo como atractivo en el Parque Ribereño, pero la operación no se concretó.



El barco incluso se hundió parcialmente tras permanecer varios meses en el virtual abandono a la orilla del río Tuxpan, mientras que el Tuxpeñito estuvo estacionado recientemente en una calle de Santiago de la Peña.