Secretaría de Salud de Veracruz pide paciencia con el INSABI

El secretario de Salud del estado, Roberto Ramos Alor, aseguró que el servicio gratuito en el Instituto de Salud para Bienestar (INSABI) será una realidad, pero es un proceso que será paulatino, por lo que pide a la población que tenga paciencia.



Indicó que hay 900 unidades de salud en el Estado que ya están dando la atención gratuita a la población y en dónde antes pagaban una cuota de 50 pesos, hoy no dan nada.



Indicó que en su momento se incluirá a los hospitales de alta especialidad para que quienes tengan la necesidad de acudir reciban la atención que requieran sin pagar nada.



Recordó que el presidente fue claro al decir que desde los que tengan un dolor de muela a un tumor en la cabeza no pagarán y recibirán su tratamiento.



Consideró que hay quienes tratan de descalificar este proyecto, pero la gente entiende que no será de la noche a la mañana.



Mencionó que quienes cuestionan están en su derecho de hacerlo, pero el pueblo es congruente y lo entiende.



Respecto a los nombramientos de delegados del IMSS en el estado, Ramos Alor indicó que en todas las instituciones hay cambios y están coordinándose entre todos, como es la esencia del planteamiento de universalidad de servicios.