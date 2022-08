Secretaría de Salud Veracruz recibirá pastilla antiviral contra COVID-19

La Secretaría de Salud de Veracruz está a la espera de que la Federación envié el medicamento contra el COVID-19 de nombre Paxlovid, que será administrado a personas adultas mayores de 60 años y con comorbilidades, que no recibieron la vacuna contra el SARS-CoV-2."Se llama Paxlovid, el medicamento lo compró la Federación y está en proceso de distribución para las 32 Entidades Federativas. Se aplica a pacientes, a pacientes que por algún motivo no se vacunaron, que sean mayores de 60 años, que estén inmunodeprimidos", precisó en entrevista, Gerardo Díaz Morales, titular de la dependencia.Cabe recordar que esta píldora antiviral fue desarrollada por la farmacéutica Pfizer, y en su momento la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó su “autorización para el uso de emergencia”."Se deben administrar dos dosis, en la mañana y en la noche, y debe ser lo más pronto posible, es decir, en los primeros cinco días de los síntomas, pero seguimos recomendando la vacunación. Este tratamiento es para que no tengan gravedad en los hospitales", reiteró Díaz Morales.El funcionario estatal dijo que está por arribar el fármaco a Veracruz, apuntando que en la Entidad ya se tiene la logística para distribuirlo en la red hospitalaria estatal.En otro tema, negó que la dependencia a su cargo y el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en Xalapa, se estén negando a aplicar el tratamiento Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), que contribuye a reducir los contagios de VIH."No estamos negándonos, al contrario, la Dirección de Salud Pública y de Atención Médica está en eso y dárselo a pacientes que lo ameriten, no es abierto el tratamiento, no es a la comunidad en general", ahondó.Gerardo Díaz Morales aclaró que el tratamiento se otorga a pacientes en un momento dado y previa valoración del personal sanitario.