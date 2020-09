Secretaría de Turismo descarta auditorías a hoteleros por Impuesto al Hospedaje

La secretaria de Turismo de Veracruz, Xóchitl Arbesú Lago descartó que vayan a auditar a hoteleros por presuntas anomalías en los recursos del Impuesto del 2 por ciento, como lo afirmara el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Xalapa, Alejandro de la Madrid Trueba.



Según afirmara el empresario en días pasados, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) procedería por irregularidades en estos recursos. No obstante, Arbesú Lago desmintió que esto vaya a ocurrir.



"No tenemos ningún tipo de auditoría no planeada, ni por realizar. Hasta donde yo sé, no se va a llevar a cabo, no se va a llevar a cabo de manera expedita. Tenemos que llevar a cabo un proceso delicado, un proceso humano".



Arbesú Lago aclaró que se estará apoyando a dicho sector, pues fue uno de los más afectados por la pandemia COVID-19.



Por ahora, comentó que las auditorías que tienen activas no corresponden al Impuesto al hospedaje, sino a asuntos de la Secretaría del Trabajo y Hacienda federal.



"Nosotros no estamos realizando ningún tipo de auditoría desde la Secretaría de Turismo. Esperábamos que en estos meses de pandemia no hubiera ni un solo recurso emanado del Impuesto sobre el Hospedaje, pero a sorpresa de todos sí se ha reportado incluso un millón de pesos".



Asimismo, aseguró que suspender el pago de este impuesto podría ser una opción, ya que los empresarios han comentado que no pueden pagarlo ante la crisis, no obstante, esto no lo determina la dependencia a su cargo.



"No es una decisión que depende de mí, es del Fideicomiso. Al final es dinero de los hoteleros, pero incluso del dinero que se le recoge a los turistas, y si todos vamos a hacer un esfuerzo por apoyar a la gente que nos visita, creo que podría ser viable, sería cosa de que se hablara. Al final este recurso es muy importante", finalizó.