Secretaría del Trabajo atiende reclamos de empleados del ICATVER, en Tantoyuca

Por segundo día consecutivo empleados adheridos a la plantilla del ICATVER en la zona de Tantoyuca mantienen un paro de brazos caídos, ante la demanda de exigir una aclaración y el cese de descuentos de impuestos sobre la renta.



La titular de la Secretaría del Trabajo a nivel Estatal, Guadalupe Argüelles, se reunió con los inconformes para determinar soluciones a la brevedad posible, siendo que el próximo viernes sostendrá reuniones en la capital con la secretaria de su sindicato.



Argüelles Lozano manifestó que agendó una reunión con la Secretaria general del SATICATVER, Silvia Montoya, logrando que está semana se genere el acercamiento para escuchar todas las demandas de los empleados que se encuentran adheridos a los módulos.



Argumentó que estarán analizando la situación y en cualquier circunstancia habrán de intervenir.



"Lo que quedamos es que se va a analizar la situación de los reclamos que están haciendo los afectados, vamos a comentarlo con sus superiores, y bueno ya tenemos por ahí agendada una reunión con la secretaria General del SATICATVER, con la licenciada Silvia Montoya; lo que ellos argumentan es que se les está cobrando mal algún tipo de impuesto, entonces vamos a ver si sí es verdad, sí tienen pruebas y esperamos poder solucionar esta situación”, declaró Argüelles Lozano.



Mencionó que se van a tomar cartas sobre este asunto, llegando a las últimas consecuencias para resolver el problema por el cual están pasando la mayoría de los módulos ubicados en el Estado.



Añadió que es el primer caso en el que se están dando es tipo de conflictos desde que llegó a ocupar el cargo.



"Está es la primera vez, no tenía reportado ninguna incidencia, ninguna anomalía en el ICATVER, es la primera vez que me comentan esto los empleados sindicalizados, pero ya estamos tomando cartas en el asunto; es a nivel estatal, pero bueno ya vamos a platicar con la secretaria general para ver cómo le vamos a dar seguimiento y sobretodo vigilar que no se violen los derechos laborales de los sindicalizados y de ningún empleado", argumentó la funcionaria estatal en su visita por Tantoyuca.



En tanto, la representante a nivel local de quienes encabezan el movimiento, Ana Córdoba Medrano, argumentó que fueron atendidos por la funcionaría y que estarán a la espera de la reunión entre titulares.



“Nosotros trabajamos por horas y debido a un impuesto del ISR mal aplicado a mí me descontaron 2 mil pesos en esta quincena, a otros de Pánuco les descontaron hasta 4 mil; desde el año pasado nos han pagado erróneamente el retroactivo, no lo pagan como zona 100 y el ISR se ejecuta de la misma manera, queremos que se aclare la situación, de lo contrarios seguimos laborando de brazos caídos, el promedio de 20 trabajadores que estamos en el ICATVER de Tantoyuca”, indicó la representante del SATICATVER en Tantoyuca.