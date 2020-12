Secretario de Salud pide no organizar festejos navideños: COVID "no se ha ido"

El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor advirtió que, aunque la Federación redujo el Nivel de Riesgo Epidémico COVID-19 para el estado de Veracruz, esto no implica una "relajación" en las medidas de prevención contra la pandemia.



"Es decir estamos en el límite del color verde y a un punto del color amarillo y es crucial que en este momento no nos confiemos", explicó Ramos Alor, quien indicó que el estado de Veracruz reporta un puntaje de 8 en la evaluación del riesgo a nivel estatal.



Anunció que el Comité Estatal de Salud solicitará al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez un decreto para suspender las cenas y convivencias de fin de año con los servidores públicos de la administración pública de Veracruz.



Ramos Alor recalcó que la distensión de una parte de las medidas sanitarias se conseguirá al acumularse cuatro semanas consecutivas en color verde. Además, continuarán las disposiciones de uso de mascarillas y cubrebocas, sana distancia y reducción del adoro del transporte público.



Y recordó que el SARS-COV2 "no se ha ido" y por lo tanto enfatizó la recomendación de no organizar festejos familiares, a fin de continuar con riesgo bajo dentro del Semáforo COVID-19.



Por su parte el Director General de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Salvador Beristain, explicó que la nueva actualización del Semáforo COVID-19 reportó 36 riesgo "alto", es decir color Naranja; 94 en riesgo "medio", color Amarillo y 82 en riesgo "bajo", color Verde.



Esta clasificación aplicará del 7 al 20 de diciembre, aunque el servidor de la Secretaría de Salud pidió a la población no "bajar la guardia" y seguir las medidas preventivas en cada uno de los espacios abiertos al público.