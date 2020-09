Secretario particular de Alcalde de Coetzala acusa intimidación de policías de SSP

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública serán denunciados ante las instancias correspondientes por las intimidaciones por las que fue objeto este martes alrededor de las 21:30 en su domicilio, anunció el secretario particular del alcalde de Coetzala, Bertín Romero Montesinos.



Detalló que estaba ya descansando en su domicilio, en la comunidad de Loma del Carmen cuando una patrulla de la SSP con varios elementos se detuvo frente a su casa.



Agregó que al ver que se trataba de una patrulla y que los policías revisaban su camioneta les preguntó si se les ofrecía algo y que sólo le dijeron que “ahora ya sabían donde vivía”.



Detalló que el vive hasta el fondo del camino real de esta población y como no hay alumbrado público, no distinguió las caras de los genízaros.



Al insistirles de que se trataba todo eso, los uniformados le pidieron que se callara, y que lo apuntaron con un arma.



Dijo que pensó en grabarlos, pero se dio cuenta que no había suficiente luz, más que las luces de la torreta de la patrulla.



No dudó que lo están tratando de intimidar, por lo que interpondrá la denuncia ante las instancias correspondientes, para que investiguen de que se trata y consideró que esto se debe al conflicto que hay en el Ayuntamiento de Coetzala.