Secundaria de Acayucan hizo obligatorias las clases presenciales

Supervisor escolar y directora de la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 140 de Acayucan obligan a los alumnos a acudir a clases presenciales, por lo que se anteponen al derecho a la salud y al derecho a la vida de los niños, acusaron padres de familia inconformes con esta medida.“Se llenan la boca en decir que no se debe negar el derecho a la educación a los alumnos pero se niegan a brindar el servicio de clases a distancia a alumnos que temen contagiarse de COVID-19”, señalaron los inconformes al recordar que no es obligatorio que los estudiantes tomen clases en las aulas.Por tanto, urgen la intervención del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García y del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para que atiendan este tema e informen a los directivos del plantel que también deben otorgar clases en línea.Y es que, relataron que derivado de al menos 4 reuniones que sostuvieron con la directora de dicho plantel educativo, Virginia de Lourdes Martínez Espinoza, donde en la última participó el supervisor escolar, Ramiro González Cortés, se acordó brindar el servicio de clases a distancia únicamente los días viernes de cada semana a los alumnos que se encuentran en resguardo domiciliario ante el temor al contagio.Sin embargo, desde la tarde del domingo, en la página oficial de redes sociales de la escuela se informó que partir de este lunes 20 de septiembre se reanudaban las clases presenciales de manera general para todo el alumnado.Esto, luego de que se venía impartiendo clases presenciales durante una semana a la mitad de un total de 417 alumnos y la otra mitad a la siguiente semana, derivado de la mínima asistencia del alumnado en las aulas.Sumado a ello, comentaron, que empezó a circular el rumor de la cancelación de las clases a distancia de los días viernes, que ya eso se había acordado con el supervisor escolar.Es así que docentes de la institución educativa confirmaron la cancelación de las clases a distancia los días viernes y eliminaron los grupos de WhatsApp que recientemente conformaron y en donde enviaron a sus alumnos las primeras actividades a distancia el pasado viernes 17 de septiembre.De ahí que nuevamente los padres de familia se encuentran preocupados y a la vez desconcertados ante la actitud de la directora y del supervisor escolar, quienes dicen regirse por el decreto de fecha 23/08/21, con lo cual culpan al Gobierno Federal de ponerlos ante esta situación, pues según ellos, dicho Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no los obliga a brindar el servicio de clases a distancia.Cabe destacar que en Acayucan, la ESTI No. 140 es la única que se ha negado a brindar el servicio de clases a distancia, pese a que en un principio en una reunión general con los padres de familia y tutores, la mayoría sugirió dicho esquema educativo, lo cual en ningún momento fue considerado por la directora, criticaron.Los padres de familia solicitan se impartan clases a distancia a sus hijos que se encuentran en casa y que hasta el momento no han recibido la atención que merecen.Cabe señalar que en ningún momento los padres inconformes con la situación piden la cancelación de las clases presenciales pues se dicen respetuosos de los padres que desean mandar a sus hijos a la escuela.Sin embargo, dejaron en claro que se descartan acciones más fuertes como la toma del plantel, luego de que a través del diálogo no se ha logrado el derecho a la educación en la modalidad a distancia, tal como se realiza en todos los planteles del Estado.