Secundaria Técnica 3 trabaja en reposición de docentes, en Xalapa

Ante quejas de padres de familia de la escuela secundaria Técnica Industrial (ESTI) número 3, sobre la falta de docentes, la directora Ernestina del Callejo Ángeles aseguró que ya se está trabajando en los reemplazos.“Tenemos la promesa de la representación sindical y de la Secretaria de Educación para reponer a los docentes faltantes y creo que están haciendo lo necesario para que se pueda atender”, dijo.Debido al deceso de un profesor, 4 grupos han perdido clases de matemáticas; las clases de artes e inglés también se han visto afectadas, siendo estas dos últimas las que no han sido cubiertas.La directora afirmó: “la escuela tiene la obligación de intentar sustituir a los faltantes, la Secretaria no ha dado al remplazo y tenemos el deceso del docente de matemáticas. Las horas se están cubriendo con el apoyo de alumnos de la Universidad Veracruzana que están haciendo su servicio social, y con maestros de base de otros grupos. La problemática mayor fue en artes, donde no pudimos completar las horas, la materia de inglés también fue impartida con el apoyo de pasantes del servicio social”.La institución educativa cuenta con 746 alumnos en el turno matutino 668 en el vespertino; que cerca del 100% de alumnos regresaron a clases de manera presencial, posterior a las vacaciones de Semana Santa.Sobre los contagios de COVID en el plantel, del Callejo Ángeles aseguró “hemos llevado el protocolo de una manera adecuada, han ocurrido casos pero han sido aislados y cuando llegamos a suspender grupos lo hacemos por prevención. Los casos que fueron sonados en los medios de comunicación fueron 4, dos ocurrieron en el turno matutino y dos en el vespertino”.Asimismo, declaró que cuando ocurren los contagios se lleva a cabo un aislamiento parcial, para lo cual solo aíslan al grupo donde ocurrió el contagio. La directora compartió también que el primer caso ya retornó a las clases presenciales, con una prueba de COVID-19 negativa.“En este año escolar van aproximadamente 12 o 14 alumnos contagiados, hablando desde agosto del años pasado hasta ahora. Muchos niños están se han manifestado contagiados pero no han asistido a clases. Casi todos están vacunados, solo hay dos que no lo están por cuestiones patológicas”, concluyó la directora.