SEDARPA sigue sin transparentar adquisición de camionetas por más de 5 mdp

A una semana de que concluya el año, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca de Veracruz (SEDARPA), a cargo de Eduardo Cadena Cerón, no ha transparentado la adquisición de camionetas por más de 5 millones de pesos para las actividades operativas de la dependencia.



Al comparecer ante el Congreso del Estado, el pasado 29 de noviembre, el funcionario estatal dijo que se publicarían los contratos de adquisición de las unidades “cuanto antes”, lo que no se ha cumplido.



Según el funcionario, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), a cargo de José Luis Lima Franco, le permitió adquirir camionetas Toyota Hilux, puesto que su parque vehicular es deficiente.



Al ser cuestionado sobre el tema por la diputada del PAN, Judith Pineda Andrade, justificó que los documentos no aparecían en el área de Transparencia debido a que se estaba implementando una licitación simplificada a cuando menos 3 personas.



Sin embargo, garantizó que esta información se transparentaría “cuanto antes”, lo que 25 días después la dependencia sigue sin hacer.



Cadena Cerón dijo que no cuentan con unidades operativas adecuadas para cumplir con su labor, ya que las unidades más nuevas son de 2013.



Los vehículos “recientes” son 3 Chevrolet Aveo y una camioneta Chevrolet Silverado del mismo año, de ahí que ya resultaban insuficientes.